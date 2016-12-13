Украина и Латвия активизируют торговое сотрудничество в рамках Транскаспийского коридора

Украина и Латвия намерены активизировать экономическое сотрудничество, замедлившееся в силу различных обстоятельств в 2012 году, и планируют вместе развивать торговые пути в рамках Транскаспийского транспортного коридора - от Балтийского до Каспийского моря.

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Об этом сказала вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе по итогам 6-го заседания украинско-латышской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному, научному и техническому сотрудничеству.

«Мы восстановили работу комиссии, которая не работала с 2012 года. Хочу отметить активную работу украинских и латышских экспертов, - сказала вице-премьер. - Мы надеемся, что этот протокол, подписанный по итогам заседания комиссии, станет дорожной картой для нашего сотрудничества на ближайшие месяцы и ближайший год».

Климпуш-Цинцадзе также отметила, что украинско-латышское сотрудничество будет активизировано в различных сферах, включая агросектор, инвестиции и туризм.

Присутствовавший на заседании комиссии вице-премьер-министр - министр экономики Латвии Арвилис Ашераденс подчеркнул, что Киев и Рига обладают значительным потенциалом для развития сотрудничества. По словам Ашераденса, Украина входит в десятку крупнейших торговых партнеров Латвии, однако товарооборот между нашими странами исчисляется пока несколькими сотнями миллионов долларов, в то время как товарооборот с другими - крупнейшими партнерами Латвии измеряется «в миллиардах долларов».

"Мы видим, что уровень взаимной торговли между Латвией и Украиной около 270 млн евро, из-за чего Украина находится на 24 месте среди наших торговых партнеров, и это невысокий уровень, если честно", - сказал вице-премьер Латвии.

Справка УНИАН, по данным Госстата, за 9 месяцев текущего ода товарооборот между Украиной и Латвией вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% и составил 260 млн долл. Объем экспорта составил 146,1 млн долл. В структуре экспорта преобладали медь и изделия из нее, приборы и оптические аппараты, одежда, текстиль, котлы и машины, топливо, нефть и продукты переработки, готовые продукты и зерно, какао.

В 2015 году прямые иностранные инвестиции из Латвии в Украину составили 35,4 млн долл.