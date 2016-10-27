Украина и Франция восстановят работу комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Украина и Франция намерены в 2017 году восстановить работу смешанной украинско-французской межправительственной комиссии и отраслевых рабочих групп с целью усилить взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

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Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом договорились премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Франции Мануэль Вальс.

Встреча глав правительства состоялась в Париже в рамках рабочего визита Гройсмана во Францию.

«Мы уже имеем рост международной торговли на 25%. Но я считаю, что в энергетике, самолетостроении, аграрном секторе, образовании мы имеем огромные возможности для сотрудничества. Это полезно для обеих экономик - Украины и Франции», - цитирует пресс-служба Гройсмана.

Глава украинского правительства напомнил, что завтра в Париже пройдет деловой форум, в рамках которого представители власти и бизнеса обеих стран обменяются мыслями относительно улучшения отношений и использования существующих возможностей в сфере привлечения инвестиций, участия в масштабной приватизации в Украине и других областях.

«Мы можем, объединяя усилия двух правительств, создать качественные условия для повышения торгового оборота, возможностей для общего инвестирования. Это все дает положительный сигнал для развития экономики», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, премьер Гройсман 27-28 октября находится во Франции с рабочим визитом, в ходе которого он проведет встречи с главами ряда министерств и ведомств, а также главой Сената. Кроме того, Гройсман откроет деловой форум, проводимый под эгидой и министерства экономики и финансов Франции.