ЕБРР предоставит "Ощадбанку" кредит на 50 миллионов евро для поддержки бизнеса

Украина и Европейский банк реконструкции и развития подписали договор о присоединении к программе содействия развитию торговли, который позволит привлечь государственному "Ощадбанку" кредит на 50 миллионов евро для поддержки украинского бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, договор подписали министр финансов Александр Данилюк, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер и глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

Согласно сообщению пресс-службы госбанка, программа содействия развитию торговли ЕБРР направлена на развитие международной торговли в странах операций европейского банка, в том числе Украины. В рамках этой программы ЕБРР предоставляет гарантии банкам.

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Как сообща УНИАН, совет директоров ЕБРР принял решение о выделении государственному "Ощадбанку" кредитной линии в размере 50 миллионов евро в рамках программы торгового финансирования (TFP), направленной в том числе на повышение коммерциализации украинского банка и его подготовку к возможной частичной приватизации в будущем.

"Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2015 году банк получил 12,3 миллиарда гривень убытка в связи с формированием резервов по активам.