Кабмин уполномочил набсовет "Ощадбанка" согласовать с ЕБРР кредит на 50 миллионов евро

Кабинет министров Украины согласовал задание на голосование своим представителям в составе наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" для согласования Меморандума с Европейским банком реконструкции и развития.

Как отмечается в комментарии к распоряжению правительства №826-р, размещенном на сайте Кабмина, подписание меморандума позволит "Ощадбанку" присоединиться к программе содействия торговле и привлечь от ЕБРР кредитную линию на 50 миллионов евро, решение о предоставлении которой было принято советом директоров ЕБРР 4 октября.

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Также сообщается, что в повестке дня совета - согласование целевых ориентиров и действий банка, предусмотренных Дорожной картой трансформации "Ощадбанка", а также утверждение условий договора с внешним аудитором банка, который обеспечит проверку финансовой отчетности банка.

Как сообща УНИАН, совет директоров ЕБРР принял решение о выделении государственному "Ощадбанку" кредитной линии в размере 50 миллионов евро в рамках программы торгового финансирования (TFP), направленной в том числе на повышение коммерциализации украинского банка и его подготовку к возможной частичной приватизации в будущем.

"Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2015 году банк получил 12,3 миллиарда гривень убытка в связи с формированием резервов по активам.