Еврокомиссия подтверждает готовность участвовать в модернизации украинской ГТС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического сотрудничества Марош Шефчович на совместном брифинге с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

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«Это наши общие интересы модернизовать украинскую ГТС. Такое сотрудничество будет лучшим сигналом для тех, кто сомневается в будущем ГТС», - сказал Шефчович.

Также представитель Еврокомиссии отметил, что оператор украинской ГТС (госкомпания «Укртрансгаз» - УНИАН) должен быть независимым, а его деятельность должна соответствовать европейским стандартам.

«Для достижения этой цели мы обратились к ведущим европейским компаниям в сфере транзита газа, что бы они могли поделиться свои опытом и видением, какие должны быть требования к оператору ГТС и каким стандартам он должен соответствовать. Сейчас мы находимся в контакте с такими компаниями», - добавил Шефчович.

Как сообщал УНИАН, в августе 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления единой газотранспортной системой Украины, предполагающий привлечение европейских и американских инвесторов к управлению украинской ГТС.

Как ожидается, конкурс на привлечение инвесторов будет прозрачным, а требованием к его участникам станет представление всей информации о структуре собственности и всех бенефициаров. Кроме того, компания, которая выиграет конкурс, будет обязана каждые 5 лет отчитываться перед парламентом Украины о проделанной работе.

Также, по закону, ГТС и газовые хранилища останутся на 100% в государственной собственности. При этом операторская компания, которой и будут управлять инвесторы, будет контролироваться исключительно государством – 51% ее акций будет принадлежать государству, 49% - ЕС или США.

1 марта президент Украины Петр Порошенко призвал Еврокомиссию содействовать организации в ближайшее время международной конференции в поддержку модернизации ГТС Украины. Ранее Порошенко заявлял, что проект «Северный поток-2», который реализует Россия и который (по заявлениям российского монополиста компании «Газпром») может привести к снижению транзита газа через территорию Украины, является политическим проектом и призвал иностранных партнеров инвестировать в украинскую ГТС.