Почти 70% жителей столицы изъявили готовность принять участие в выборах мэра и городского совета 25 октября.

В первую тройку партий, которые киевляне готовы поддержать на выборах депутатов городского совета, входят "УДАР", "Европейская солидарность" и "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 31 августа - 1 сентября.

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Так, за партию «УДАР» готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

Партию «Европейская солидарность» поддерживают 14% опрошенных; партию «Слуга народа» - 10,7%; партию «Победа Пальчевского» - 6,9%; партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 6,8%; партию «Голос» - 6,5%; партию «Батькивщина» - 6,4%; партию «Сила и честь» - 5,5%; партию Шария - 3,8%. Рейтинг остальных сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 13%. Вместе с тем, 69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета 25 октября 2020 года.

Самый высокий уровень мобилизации - среди самых старших опрошенных: от 50 до 59 лет - 76%, от 40 до 49 лет -74%, от 60 и старше - 73%.

Меньше всех среди тех, кто готов принять участие в голосовании, тех, кому от 18-29 лет - 57%, а среди тех, кому 30-39 лет - 63%.

Опрос проводился среди жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Всего было опрошено 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,8%.

Местные выборы 2020

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№3809). Выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.

Комитет избирателей Украины (КИУ) исследовал, что у Киевского городского председателя Виталия Кличко высокий уровень выполнения предвыборной программы среди мэров городов с населением более 500 000 человек.

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Автор: Надежда Пришляк