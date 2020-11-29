По состоянию на 12: 00 явка избирателей составила 6,5%.

Явка на повторном голосовании на выборах Черновицкого городского головы по состоянию на 16:00 составила 17,54%.

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Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

"Явка избирателей в Черновцах по состоянию на 16:00 составила 17,54% (погрешность – 1,73%). Явка по Украине 25 октября в настоящее время составила 27% (погрешность – 0,84%)", - говорится в сообщении.

Второй тур выборов мэра Черновцов: что известно

Сегодня, 29 ноября, проходит повторное голосование на выборах городского головы Черновцов.

Во втором туре за кресло мэра борются кандидаты Роман Кличук ("Единственная альтернатива") и Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина").

Явка избирателей в Черновцах по состоянию на 12:00 составляла 6,5% (погрешность – 0,75%).

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Автор: Юлия Петриченко