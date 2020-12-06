Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога составила 35,14% / фото УНИАН, Максим Полищук
Явка во втором туре выборов городского головы Кривого Рога составила 35,14%.
Об этом сообщает "Первый криворожский" со ссылкой на главу городской территориальной избирательной комиссии Валентина Орлова.
По его словам, на избирательные участки для голосования пришли 170390 криворожцев, что составляет 35,14% от количества избирателей, которые были включены в списки.
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Местные выборы в Украине 2020
- Сегодня, 6 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области проходил второй тур выборов городского головы. За кресло мэра боролись кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Павлов.
- В полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. По результатам их рассмотрения составлены 2 административных протокола и открыты 2 уголовных производства.
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