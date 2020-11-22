Избирателям предлагали деньги за голосование в пользу одного из кандидатов на должность мэра.

В Ривне полицейские предотвратили факт подкупа избирателей на одном из участков в пользу одного из кандидатов на должность городского головы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области.

В частности, полицейские установили личность соорганизатора, которая предлагала избирателям определенную сумму средств с условием проголосовать за конкретно определенного кандидата. Чтобы получить вознаграждение, избиратель должен подтвердить свое волеизъявление путем осуществления фотосъемки бюллетеня.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя). Также правоохранители установили личность организатора.

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Кроме того, в полиции зафиксировано семь фактов фотосъемки бюллетеней: шесть непосредственно в областном центре и еще один - на избирательном участке в Квасилове, который по результатам проверки не нашел своего подтверждения.

В полиции добавили, что причастные к противоправным действиям лица за указанные нарушения приглашены в Ривненский отдел полиции для дачи объяснений.

Всего по состоянию на 14:00 22 ноября в полицию Ривненской области поступило 14 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Выборы 2020 в Украине: новости

В воскресенье, 22 ноября, проходит второй тур выборов городских голов в 11 украинских городах.

Мэров выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах.

В Ривном во второй тур выборов городского головы попали кандидат от местной партии "Ривне вместе" Виктор Шакирзян и представитель "Европейской Солидарности" Александр Третьяк.

Гражданская сеть ОПОРА сообщала о ряде нарушений во время волеизъявления в городах, где 22 ноября проходит голосование за мэров.

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Автор: Светлана Макринская