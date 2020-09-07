К ОАСК поступил иск общественной организации «Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян «Спасение села» в ЦИК.

В Окружном административном суде Киева общественная организация обжалует постановление Центральной избирательной комиссии о выборах 25 октября.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОАСК.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск общественной организации «Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян «Спасение села» в Центральной избирательной комиссии. Суд просят отменить постановление ЦИК №160 от 8 августа 2020 года «О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года», - говорится в сообщении.

По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.

В настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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Местные выборы в Украине: когда и как состоятся

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

Глава КИУ считает, что предстоящие местные выборы станут "самыми заполитизированными" в украинской истории.

Местные выборы 25 октября пройдут по новому избирательному законодательству - Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, то они будут иметь целый ряд важных особенностей.

Зеленский поручил подготовиться к проведению местных выборов 25 октября в условиях ограничений из-за COVID-19.

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов.

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Автор: Дмитрий Хилюк