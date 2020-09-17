59% респондентов ответили, что с партией они связывают надежду.

Политическая партия «За майбутнє», созданная всего несколько месяцев назад, уже вошла в пятерку наиболее поддерживаемых партий в регионах Украины.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы «Рейтинг», проведенного с 12 по 15 сентября, передает «112.ua» со ссылкой на «Интерфакс – Украина».

Так, агрегированный рейтинг партии на местных выборах составил 5,8% среди тех, кто определился и будет голосовать.

Как утверждается в исследовании, этот рейтинг «является суммой всех результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области».

Кроме того, партия «За майбутнє» вошла в первую пятерку по балансу «надежда/разочарование». 59% респондентов ответили, что с партией они связывают именно надежду.

Политическая партия «За майбутнє» была создана в конце мая. Лидером политсилы является действующий народный депутат Игорь Палица.

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Автор: УНИАН