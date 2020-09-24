В то время, как рейтинги старых политических сил, присутствующих в парламенте, снижаются, новые партии демонстрируют рост поддержки. Так, политсила "За будущее" вошла в топ-5.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга социологической группы "Рейтинг", опубликованные 24 сентября.

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В частности, как говорится в исследовании, если на прошлой неделе "Слуга народа" имела поддержку избирателей на уровне 16%, то на этой неделе – уже 15,6%. "Оппозиционная платформа - За жизнь" потеряла 0,4% сторонников (с 11,9% до 11,5%). "Европейская солидарность" имела 11,3%, а сейчас – 11%. "Батькивщина" за неделю потеряла 0,2% сторонников – с 8,2% до 8%.

Зато политическая партия" За будущее", самая молодая на политической арене, завоевывает новые симпатии. Ее рейтинг за неделю вырос с 5,8% до 5,9%.

Кроме этого, как свидетельствуют данные "Рейтинга", партия "За будущее" - единственная политсила, демонстрирующая положительную динамику.

Исследование проводилось группой "Рейтинг" в течение 19-22 сентября этого года. В нем приняло участие население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

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Автор: УНИАН