Успех партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» на местных выборах состоялся благодаря последовательной позиции политсилы по экономическим и политическим вопросам.

Таким мнением поделился сопредседатель ОПЗЖ и народный депутат Украины Вадим Рабинович в своём интервью для Journalist.today.

«Пока что можно говорить лишь о кратких итогах выборов. Полную оценку, возможно, удастся сформулировать лишь к концу месяца. Пока могу сказать о главном: наша партия выиграла выборы – и не только по каким-то формальным показателям», – подчеркнул нардеп.

По мнению Рабиновича, страна начинает «выздоравливать», в сравнении с предыдущими выборами. Нардеп отметил, что секрет успеха партии заключается в экономическом прагматизме.

«Последовательная позиция ОПЗЖ по многим экономическим и политическим вопросам, волнующим людей сегодня, привлекала избирателя… Люди устали от вранья, от «креативных гиперлупов», люди хотят прагматизма, покоя и стабильности. Мы звали идти именно этим путем», – высказался парламентарий.

Политик не обошёл стороной ошибки, которые партия допустила во время этой избирательной кампании. Он уверяет: более жесткий контроль за региональными представительствами исправит ситуацию.

«Конечно, хотя мы продолжаем анализировать ситуацию. В первую очередь – необходим более жесткий контроль за действиями региональных организаций, ибо некоторыми принимались неверные решения или были сделаны непродуманные заявления… Думаю, как минимум четырех руководителей региональных организаций мы должны поменять. Решать это будет совет», – резюмировал Вадим Рабинович.

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Автор: УНИАН