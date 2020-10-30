Местные выборы, состоявшиеся в Украине, свидетельствуют о полном разочаровании украинского народа. В частности, это подтверждает низкая явка населения.

Такое мнение в эфире ток-шоу "Право на власть" высказал лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

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"Пришло 35% населения. А 65% сказали: Мы вам не верим. Не верим после 2019 года, потому что уже разочаровались в "молодых лицах", которые много обещали, но ничего не смогли, ни с чем не справились. Действительно, кого – то напугала болезнь, но остальные – не поверили", - прокомментировал политик.

По его мнению, новоизбранная местная власть как раз и должна дать людям шанс поверить снова, убедить, что обещания таки будут выполнены.

"Те, кого избрали, должны прекратить обвинять друг друга и вместе решать проблемы общин. И это будет мое требование к представителям партии "За майбутнє": как только они зайдут в местные советы, должны прекратить политику. Мы должны быть одной командой, решать проблемы областей, проблемы общин. Найти, где делись 5 миллионов гектаров земли, навести порядок на улицах, искоренить коррупцию на местном уровне, давать по рукам правоохранительным органам, если те будут "кошмарить" бизнес", – сказал Палица.

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Автор: УНИАН