Команда политической партии «Слуга народа» растет на глазах.

В Запорожье 10 сентября состоялся самый масштабный форум запорожской команды партии «Слуга народа». Он собрал сотни людей со всех уголков Запорожской области.

На форуме представили идеологические основы, согласно которым партия «Слуга народа» будет внедрять в жизнь свою политику в регионе.

Основной общественный месседж идеологической платформы партии - обеспечение условий для развития человека, семьи, общины, региона. Кроме того, представители «Слуги народа» выступают за честность и прозрачность в политике, уважая специфику каждого региона нашей страны, и настойчиво стремятся к миру и единству в Украине!

Во время форума отметили, что основой работы партии в Запорожской области станет работа над стратегиями развития общин.

«Нашей командой создан «Зе!План» - это концепция взаимодействия жителей общин и наших будущих депутатов, базирующаяся на стратегиях развития. Они должны стать дорожными картами общин, в соответствии с которыми они будут двигаться, несмотря на смену власти. Стратегии развития позволят действовать спланированно и реализовать местный потенциал», — отметил Александр Свистун, специалист по вопросам реформы децентрализации.

На форуме «Каждый сможет!» также подвели первые итоги праймериз нового формата партии «Слуга народа» в Запорожской области, которые проходили с 31 августа по 9 сентября. Список лидеров рейтингов праймериз в Запорожский городской и областной советы и на глав общин озвучили со сцены.

«Это - лидеры общественного мнения, подтвердившие свою личную поддержку среди жителей Запорожской области. Убежден, они смогут создать надлежащие условия для того, чтобы наша область процветала и развивалась», — отметил Виталий Боговин, лидер запорожской областной команды партии «Слуга Народа».

«У нас с командой президента единственная цель — предоставить возможность тем, кто действительно имеет опыт и неравнодушен к родному городу, продемонстрировать себя и показать свои дела. Праймериз предоставили такую возможность каждому, кто стремится к переменам!», - отметил Виталий Тишечко, лидер запорожской городской команды партии «Слуга Народа».

Победителей праймериз в Запорожье после прохождения собеседования политическая партия «Слуга Народа» официально выдвинет кандидатами в депутаты или кандидатами на глав общин.

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Автор: УНИАН