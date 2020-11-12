Также не установлены результаты выборов шести городских и сельских голов.

По состоянию на 12 ноября в Украине не установили результаты выборов в 11 местных советов.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"С 1577 местных советов ТИК установили результаты выборов в 1566 советов. С 1421 городских, поселковых, сельских глав установлены результаты относительно 1415", — говорится в сообщении.

Местные выборы в Украине

В СНБО призвали Центризбирком принять безотлагательные меры для установления результатов местных выборов

В ведомстве отметили, что аппарат СНБО отмечает рост социальной напряженности и возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с недостаточным информированием общества об официальных результатах выборов.

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть по 6 ноября.

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Автор: Олег Давыгора