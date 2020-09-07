Старшие по возрасту респонденты являются большими противниками переноса выборов.

Более 60% украинцев высказываются против переноса назначенных на 25 октября местных выборов в случае усиления эпидемии коронавируса.

Читайте такжеМестные выборы 2020: в Украине стартовала избирательная кампания Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве глава социологической компании Active Group Александр Позний, представляя опрос, проведенный компаниями Active Group и «Клуб экспертов».

Так, на вопрос «Нужно ли переносить местные выборы в случае усиления эпидемии?» 50% респондентов категорически ответили, что «нет», 10,5% - «скорее нет», 10,5% - «скорее да», «точно нужно» - 18,9%, еще 10,1% затруднились с ответом.

По словам Позния старшие по возрасту опрошенные являются большими противниками переноса выборов.

Как проводился опрос

Телефонный опрос был проведен 22 - 24 августа.

В опросе приняли участие 1100 респондентов по всей Украине.

Погрешность выборки не превышает 3%.

Местные выборы 2020

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№3809).

Выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства попросили предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов на Донбассе.

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Автор: Надя Пришляк