Местные выборы в Украине назначены на 25 октября / фото УНИАН
Более 60% украинцев высказываются против переноса назначенных на 25 октября местных выборов в случае усиления эпидемии коронавируса.
Читайте такжеМестные выборы 2020: в Украине стартовала избирательная кампания Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве глава социологической компании Active Group Александр Позний, представляя опрос, проведенный компаниями Active Group и «Клуб экспертов».
Так, на вопрос «Нужно ли переносить местные выборы в случае усиления эпидемии?» 50% респондентов категорически ответили, что «нет», 10,5% - «скорее нет», 10,5% - «скорее да», «точно нужно» - 18,9%, еще 10,1% затруднились с ответом.
По словам Позния старшие по возрасту опрошенные являются большими противниками переноса выборов.
Как проводился опрос
- Телефонный опрос был проведен 22 - 24 августа.
- В опросе приняли участие 1100 респондентов по всей Украине.
- Погрешность выборки не превышает 3%.
Местные выборы 2020
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№3809).
- Выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.
- Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства попросили предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов на Донбассе.
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