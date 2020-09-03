Сергей Гусовский, который будет баллотироваться на должность городского головы Киева, вызывает действующего мэра Виталия Кличко на дебаты.

Видеообращение будущий кандидат разместил на своей странице в Facebook. Сергей Гусовский подчеркивает, что киевляне имеют право на выбор и оценку именно кандидатов, а не только рекламных плакатов и бордов.

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"Миру хорошо известно, что выборы без выбора часто приводят к трагическим последствиям. Именно поэтому я обращаюсь к мэру Киева Виталию Кличко: господин мэр, вы в первую очередь должны быть заинтересованы, чтобы киевляне выбирали именно мэра, а не плакать и борды. Вас часто вызвали на поединок, я просто приглашаю на открытые дебаты. Дадим киевлянам понимание, кто и как видит будущее нашего города и главное - какие шаги собирается сделать, чтобы достичь этого в будущем", - отметил в своем обращении Гусовский.

Обращение кандидата в мэры Киева - Сергея Гусовского к Виталию Кличко. Интересно увидеть такие дебаты? Если ты за Гусовского стал ❤️ за Кличко 😂 Опубликовано Сергеем Гусовскимвторник, 1 сентябрю 2020

Напомним, 27 августа на своем съезде политическая партия "За будущее" выдвинула кандидатом на должность мэра столицы депутата Киевсовета и предпринимателя Сергея Гусовского. По его убеждению, столица Украины должна давать пример другим городам, прежде всего в эффективности использования средств, развитии, решении экологических проблем. Чего пока нет.

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Автор: УНИАН