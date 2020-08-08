В ЦИК определили, где Донбассе не будут проводиться местные выборы

ЦИК установила невозможность проведения выборов в 18 громадах, а также приняла к сведению вывод о том, что на 5 избирательных участках на территории Новоайдарской поселковой громады невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.

Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

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Напоминается, что 30 июля Комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям с просьбой предоставить выводы о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября.

Выводы с информацией об избирательных участках, образованных на территории территориальных громад (населенных пунктов) Донецкой и Луганской областей, на которых местные выборы не проводятся, а также об избирательных участках, на которых возможно/невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов, поступили в Комиссию 7 августа.

В Центризбиркоме отметили, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию.

«ЦИК приняла к сведению сделанные выводы и на их основании установила невозможность проведения, в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины, первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей 25 октября 2020 года. В перечень таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Комиссия приняла к сведению вывод Луганской ВГА о том, что на территории Новоайдарской поселковой громады Счастьенского района Луганской области на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Донецкой и Луганской облгосадминистрации выступили против проведения местных выборов в прифронтовых зонах.

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