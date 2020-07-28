В Луганской ОГА выступили против проведения местных выборов в прифронтовой зоне области

Ранее подобное решение поддержали в Донецкой ОГА.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что он выступает против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.

Об этом он сказал на брифинге в Северодонецке, сообщает "Общественное".

"Я считаю, что нельзя проводить выборов. Я поддерживаю в данном случае позицию соседей (Донецкой области - УНИАН). Это касается национальной безопасности. Решение о том, где именно не будет выборов, будут принимать уже депутаты", - сказал Гайдай.

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Также он пообещал, что в ближайшее время примут решение в отношении руководителя военно-гражданской администрации в городе Счастье. Он был задержан во время получения взятки, однако он продолжает работать.

Ранее Донецкая ОГА выступила против проведения выборов в населенных пунктах, которые "находятся в районе поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии незаконных вооруженных формирований".

Как сообщал УНИАН, на днях ЦИК изменила процедуру определения избирательного адреса избирателя.

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