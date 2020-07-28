В Луганской ОГА выступили против проведения местных выборов в прифронтовой зоне области
Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что он выступает против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.
Об этом он сказал на брифинге в Северодонецке, сообщает "Общественное".
"Я считаю, что нельзя проводить выборов. Я поддерживаю в данном случае позицию соседей (Донецкой области - УНИАН). Это касается национальной безопасности. Решение о том, где именно не будет выборов, будут принимать уже депутаты", - сказал Гайдай.
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Также он пообещал, что в ближайшее время примут решение в отношении руководителя военно-гражданской администрации в городе Счастье. Он был задержан во время получения взятки, однако он продолжает работать.
Ранее Донецкая ОГА выступила против проведения выборов в населенных пунктах, которые "находятся в районе поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии незаконных вооруженных формирований".
Как сообщал УНИАН, на днях ЦИК изменила процедуру определения избирательного адреса избирателя.
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