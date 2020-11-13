Члены Фастовской городской ТИК подтвердили правоохранителям, что их подписи в протоколах об итогах голосования, переданные в Киевскую областную ТИК, сфальсифицированы.

Об этом сообщает Киевская областная организация партии «Наш край» на своей странице в Facebook/

Политическая партия «Наш край» обратилась в правоохранительные органы с заявлением о фальсификации избирательных документов и итогов голосования Фастовской городской ТИК.

«Во время заседания Фастовской городской ТИК правоохранителями были опрошены члены Комиссии. Некоторые из них подтвердили тот факт, что их подписи в протоколах об итогах голосования, которые переданы Фастовской городской ТИК в Киевскую областную ТИК, сфальсифицированы. И теперь главе Фастовской ТИК от Оппозиционной платформы – За жизнь придется дать объяснения относительно фальсификации и грубых нарушений при подсчете голосов, а также о том, каким образом на протоколе об итогах голосования стоит подпись Секретаря Комиссии, которая в это время находилась за границей», – отмечается в сообщении.

«Наш край» подчеркивает, что согласно так называемым уточненным протоколом Фастовской городской ТИК об итогах голосования в Киевский областной совет в партии исчезло 320 голосов. Зато у парламентских партий странным образом количество голосов увеличилось, а около тысячи бюллетеней вообще признаны недействительными.

«Показатели после «уточнения»: Батькивщина – плюс 1261; Европейская Солидарность – плюс 216; За майбутнє – плюс 564; расхождение в голосах в партии ОПЗЖ составляет 2417», – отмечают в «Нашем крае».

Также в сообщении обращается внимание на то, что «уточненные» протоколы сделаны «одной рукой» – как под копирку.

«Очевидно, это стало результатом «круговой поруки» и «договорняков» между членами Комиссии в пользу некоторых партий. «Наш край» – за честные выборы и законное установление результатов голосования. Мы защищаем каждый голос, отданный за нашу политическую силу, и никогда не предадим своих избирателей», – резюмируют в партии «Наш край».

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Автор: УНИАН