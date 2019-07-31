Мэра Запорожья и его заместителей вызвали на допрос в СБУ

СБУ расследует возможные нарушения на выборах в ВР: подвоз избирателей муниципальными автобусами, которые сняли с маршрутов, а также вмешательство в избирательный процесс.

Мэра Запорожья Владимира Буряка, его заместителя Анатолия Пустоварова и руководство коммунального предприятия «Запорожэлектротранс» вызвали на допрос в Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в СБУ, кроме перечисленных чиновников, также на допрос в качестве свидетелей вызван ряд лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления - вмешательства в избирательный процесс и причастности к государственной измене.

Мэра Запорожья Владимира Буряка, его заместителя Анатолия Пустоварова, депутатов Запорожского городского совета Игоря Чумаченко и Виктора Бусько, генерального директора коммунального предприятия «Запорожэлектротранс» Юрия Папача вызывают на допрос на завтра, 1 августа. Заместители Папача посетили следователей сегодня, 31 июля.

Как отметили в УСБУ в Запорожской области, вышеупомянутые лица проходят в уголовном производстве в качестве свидетелей.

Отметим, что спецслужбой открыты два производства - по ст. 111 УК Украины (государственная измена) и ст.160 УК Украины (подкуп избирателя).

В частности, речь идет о подвозе в день голосования на внеочередных парламентских выборах 21 июля избирателей на участки муниципальными автобусами, о подкупе избирателей, организации политических партий-«клонов». Кроме того, СБУ проверяет информацию о работе определенных должностных лиц в интересах кандидатов в народные депутаты, которых поддерживает Российская Федерация, об организации слежки за кандидатами в депутаты от других политсил и др.

Сейчас в этих двух уголовных производствах никому обвинения не предъявлены.

Отметим, что городской голова Запорожья Владимир Буряк, его заместитель Анатолий Пустоваров, депутаты горсовета Бусько и Чумаченко, которые в предвыборной кампании называли себя «командой Буряка», баллотировались в Верховную Раду от «Оппозиционного блока» (Буряк - по списку, остальные - по мажоритарным округам), однако никто из них выборы не выиграл.

Следует отметить также, что по списку Оппоблока баллотировался и генеральный директор запорожского комбината «Запорожсталь» Ростислав Шурма (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову). Но и ему не удалось получить мандат. Предварительно в социальных сетях запорожцы сообщали, что именно от кандидатов-оппоблоковцев якобы был организован подвоз избирателей на участки муниципальными автобусами, которые якобы были сняты с рейсовых маршрутов.

Напомним, что запорожский мэр Буряк до избрания работал главным инженером комбината «Запорожсталь», а его заместитель Анатолий Пустоваров является фигурантом громкого коррупционного скандала - его обвиняют в присвоении 90 млн грн, которые выделялись на строительство школьных стадионов в Запорожье.

Когда в декабре 2018 года к Пустоварову пришли с обыском следователи, он бежал от них через окно в комнатных тапочках, о чем сообщил публично генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.