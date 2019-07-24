ЦИК приняла оригиналы протоколов голосования уже от 41 окружной комиссии

Сегодня на заседании Центризбирком принял на проработку протоколы еще от семи ОИК.

Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах от 34 окружных избирательных комиссий.

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Как сообщает пресс-служба ЦИК, сегодня после перерыва в заседании комиссия продолжила принимать и оглашать протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных парламентских выборах.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы от ОИК семи территориальных избирательных округов: № 38 (Днепропетровская область), № 63, (Житомирская область), № 77 (Запорожская область), № 130 (Николаевская область), № 133 (Одесская область), № 194 (Черкасская область), № 218 (город Киев).

Таким образом, по состоянию на 16:00 24 июля комиссия приняла протоколы об итогах голосования от 41 ОИК. В заседании ЦИК объявлен перерыв.

Напомним, по данным обработки 99,55% электронных протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.