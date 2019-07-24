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ЦИК приняла оригиналы протоколов голосования уже от 41 окружной комиссии

18:57, 24 июля 2019
Выборы 2019
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ЦИК получила оригиналы протоколов еще от семи ОИК / УНИАН

Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах от 34 окружных избирательных комиссий.

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Как сообщает пресс-служба ЦИК, сегодня после перерыва в заседании комиссия продолжила принимать и оглашать протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных парламентских выборах.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы от ОИК семи территориальных избирательных округов: № 38 (Днепропетровская область), № 63, (Житомирская область), № 77 (Запорожская область), № 130 (Николаевская область), № 133 (Одесская область), № 194 (Черкасская область), № 218 (город Киев).

Таким образом, по состоянию на 16:00 24 июля комиссия приняла протоколы об итогах голосования от 41 ОИК. В заседании ЦИК объявлен перерыв.

Напомним, по данным обработки 99,55% электронных протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.

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Теги: #выборы#ЦИК