ЦИК осталось обработать 0,45% голосов: рейтинги партий "замерли"
По данным обработки 99,55% электронных протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.
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Соответствующие данные размещены на сайте Центральной избирательной комиссии.
За «Слугу народа» проголосовали 43,17% избирателей (6 млн 278 тыс. 550 голосов);
партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» поддержали 13,01% (1 млн 893 тыс. 084 голоса);
ВО «Батькивщина» - 8,18% (1 млн 190 тыс. 728 голосов);
«Европейскую солидарность» – 8,11% (1 млн 180 тыс. 389 голосов);
«Голос» – 5,83% (848 тыс. 578 голосов).
За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.
Отметим, что по результатам обработки ЦИК 99,45% голосов, показатели всех вышеперечисленных партий были такими же.
Согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.