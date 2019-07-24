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ЦИК осталось обработать 0,45% голосов: рейтинги партий "замерли"

15:27, 24 июля 2019
Выборы 2019
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В Раду проходят пять партий / фото УНИАН

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Соответствующие данные размещены на сайте Центральной избирательной комиссии.

За «Слугу народа» проголосовали 43,17% избирателей (6 млн 278 тыс. 550 голосов);

партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» поддержали 13,01% (1 млн 893 тыс. 084 голоса);

ВО «Батькивщина» - 8,18% (1 млн 190 тыс. 728 голосов);

«Европейскую солидарность» – 8,11% (1 млн 180 тыс. 389 голосов);

«Голос» – 5,83% (848 тыс. 578 голосов).

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.

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Отметим, что по результатам обработки ЦИК 99,45% голосов, показатели всех вышеперечисленных партий были такими же.

Согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.

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Теги: #Рада#выборы#рейтинг