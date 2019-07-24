На Черниговщине в округе №210 трое кандидатов в нардепы требуют пересчета голосов (фото, видео)

На митинг под ОИК собрались более сотни жителей Прилук, возникла толкотня - в ход пошли букеты цветов для победителя.

На Черниговщине в одномандатном избирательном округе №210, включающем город Прилуки, Прилукский, Козелецкий и Бобровицкий районы, трое кандидатов в народные депутаты требуют пересчета голосов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня возле ОИК собрался митинг из более сотни сторонников самовыдвиженца Бориса Приходько, которые считают, что его победу украли.

К требованиям Приходько присоединились также кандидат от партии «Слуга народа» Дмитрий Пахомов и выдвиженец партии «Сила и честь» Виталий Личман.

Участники митинга держали плакаты с надписями «Нет - фальсификации» и скандировали «Требуем пересчета».

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На митинге присутствовал кандидат-победитель Сергей Коровченко и его сторонники с цветами. Между женщинами возник спор, в который вмешались работники полиции.

Приходько озвучил требование открытого и честного пересчета голосов, а также замену состава ОИК.

«Я хочу обратиться к правоохранителям - вы должны выполнить свой долг и защитить голоса людей. Я прошу осуществить все правовые меры для защиты волеизъявления», - подчеркнул он. Его требования в своих выступлениях поддержали также Пахомов и Личман.

«Наша команда также проводила параллельный подсчет голосов, и он не совпадает с тем, который сделала ОИК», - отметил Личман.

Председатель ОИК Оксана Соколовская тоже вышла на митинг и обратилась к кандидатам с просьбой не мешать работе комиссии, которая должна завершить процедурные вопросы.

Кандидаты намерены обжаловать действия комиссии в судебном порядке.

Вчера штаб Приходько обнародовал заявление, в котором указывалось на многочисленные нарушения во время приема протоколов УИК в окружной избирательной комиссии.

В частности, там говорится о нарушении порядка ведения заседания ОИК, в том числе системном нарушении кворума, никто не контролировал количество членов комиссии, присутствующих на заседании.

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Кроме того, согласно заявлению, окружная избирательная комиссия сделала значительный перерыв в своей работе, хотя в соответствии с законом, ее заседание должно быть непрерывным. Выявлены факты неконтролируемого хранения избирательной документации.

Кроме того, в день голосования на УИК наблюдатели Приходько и представители Комитета избирателей Украины фиксировали нарушения на участках. Также задокументировано вмешательство полиции в избирательный процесс - преследование представителей общественной организации, которая проводила экзит-пол на выходе из избирательных участков.

По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов, победу в округе одержал самовыдвиженец Сергей Коровченко, за него проголосовали 16 448 избирателей (21,28%). Вторым стал самовыдвиженец Борис Приходько, которого поддержали 16 295 избирателей (21,09%).