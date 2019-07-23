Выборы в Раду: ЦИК начала принимать протоколы с мокрыми печатями (фото, видео)

Процесс начался около 9:00 утра во вторник. ОИК из Кременчуга приехала в Киев.

К Центральной избирательной комиссии поступили первые протоколы с мокрыми печатями. Их привезли из ОИК №146 из Кременчуга.

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Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, члены ОИК провели последнее заседание в 20:30. А в 4 утра сложились и выехали из Кременчуга, в Киев они приехали в 8 утра и час ждали, когда откроется ЦИК.

Вторая ОИК, которая сдала протоколы с мокрыми печатями была №45 из Донбасса. У них было 32 участка, 32,5 тыс избирателей. Члены ОИК выехали в 8 вечера и уже в 6 утра прибыли в Киев. Третья ОИК, котороя здала протоколы была из Киева, № 213.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Причиной их проведения стало то, что на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Раду XVIII созыва через формальное отсутствие коалиции от 2016 года.

23 июля сообщалось, что Центральная избирательная комиссия обработала 92,18% протоколов. ВО "Батькивщина" потеснила "Европейскую Солидарность" с третьего места в рейтинге партий, обойдя своего конкурента на 0,2%.