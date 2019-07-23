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Выборы в Раду: ЦИК начала принимать протоколы с мокрыми печатями (фото, видео)

10:11, 23 июля 2019
Выборы 2019
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ЦИК / фото REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, члены ОИК провели последнее заседание в 20:30. А в 4 утра сложились и выехали из Кременчуга, в Киев они приехали в 8 утра и час ждали, когда откроется ЦИК.

Вторая ОИК, которая сдала протоколы с мокрыми печатями была №45 из Донбасса. У них было 32 участка, 32,5 тыс избирателей. Члены ОИК выехали в 8 вечера и уже в 6 утра прибыли в Киев. Третья ОИК, котороя здала протоколы была из Киева, № 213.

Первые протоколы с мокрыми печатями привезли с ОИК №146 из Кременчуга / фото ТСН.ua

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Причиной их проведения стало то, что на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Раду XVIII созыва через формальное отсутствие коалиции от 2016 года.

23 июля сообщалось, что Центральная избирательная комиссия обработала 92,18% протоколов. ВО "Батькивщина" потеснила "Европейскую Солидарность" с третьего места в рейтинге партий, обойдя своего конкурента на 0,2%.

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Теги: #ЦИК#парламентские выборы 2019#досрочные выборыпогода в Киеве