"Батькивщина" обошла партию Порошенко: ЦИК обработала более 90% протоколов

Партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,05%, ВО «Батькивщина» - 8,19%, «Европейскую солидарность» - 8,14%, «Голос» - 5,86%.

По данным обработки 92,97% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.

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Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, за «Слугу народа» проголосовали 43,13% избирателей, партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,05%, ВО «Батькивщина» - 8,19%, «Европейскую солидарность» - 8,14%, «Голос» - 5,86%.

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.

Как сообщал УНИАН, в ЕС указали на нарушения во время выборов и рассказали, чего ждут от новой Рады.