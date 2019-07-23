"Батькивщина" обошла партию Порошенко: ЦИК обработала более 90% протоколов
09:19, 23 июля 2019Выборы 2019
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Партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,05%, ВО «Батькивщина» - 8,19%, «Европейскую солидарность» - 8,14%, «Голос» - 5,86%.
«Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине / фото УНИАН
По данным обработки 92,97% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.
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Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
Так, за «Слугу народа» проголосовали 43,13% избирателей, партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,05%, ВО «Батькивщина» - 8,19%, «Европейскую солидарность» - 8,14%, «Голос» - 5,86%.
За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.
Как сообщал УНИАН, в ЕС указали на нарушения во время выборов и рассказали, чего ждут от новой Рады.
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