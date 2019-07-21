Пашинский, Грановский, Кононенко - кто из одиозных политиков "пролетел" мимо Рады

Верховная Рада нового созыва останется без ряда известных скандальных политиков.

В Украине 21 июля состоялись досрочные выборы в Верховную Раду.

По результатам экзит-полов уже можно делать выводы о том, кто из одиозных политиков с большой долей вероятности не проходит в новый созыв украинского парламента.

Согласно данным экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале "1+1", в новую Раду не попадает ближайший соратник Петра Порошенко, действующий нардеп Игорь Кононенко.

На 94-м избирательном округе Кононенко набрал лишь 9% голосов, разгромно проиграв гонку телеведущему Александру Дубинскому, которого поддержали 40,4% избирателей. К слову, до попадания в списки партии Порошенко в Раду, Кононенко в 2006-2014 годах был депутатом Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого.

Также мимо Рады "пролетает" Богдан Дубневич. В 118-м округе он набрал около 24% голосов, проиграв представителю партии "Голос" Галине Васильченко (36%).

Дубневич является фигурантом более трех десятков антикоррупционных расследований, задекларировал рекордные 11,5 миллиона долларов только налички, а также выкладывал в соцсетях фото рядом с тушами убитых животных.

Проиграл выборы в округе №64 и скандальный депутат Сергей Пашинский. Политик, с 5 марта по 10 июня 2014 года был и.о руководителя Администрации президента. Также являлся народным депутатом Украины V, VI, VII и VIII созывов. Член партии "Народный фронт".

В последние годы Пашинского связывали с рейдерским захватом кондитерской фабрики в Житомире, скандалами с закупкой техники для армии по завышенным ценам, трудоустройством сына в "Спецтехноэкспорт", уличен в кнопкодавстве и др. А в новогоднюю ночь с 2016 на 2017 год Пашинский выстрелил из наградного пистолета "Glock 19" в ногу безоружному жителю пригорода Вячеславу Химикусу, якобы в целях самообороны.

Татьяна Черновол пыталась вновь пробиться в парламент по мажоритарному округу №27, но также потерпела неудачу.

Черновол - журналистка и общественный деятель, народный депутат Украины VII созыва от партии "Народный фронт". Активный участник Евромайдана. Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Член Комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

Народный депутат VIII созыва от партии Блок Петра Порошенко Александр Грановский проиграл в 169 округе представителю "Слуги народа".

Грановский набрал лишь 12% голосов, в то время, как его оппонент - 48,7%.

Еще одним "неудачником" избирательной кампании 2019 стал Михаил Добкин, который шел по 15-му округу.

В свое время Добкин-старший был кандидатом в президенты Украины 2014 года от Партии регионов, председателем Харьковской ОГА (2010-2014), главой администрации Харькова (2006-2010), народным депутатом Верховной рады Украины IV и VIII созывов.

Не будет в новом парламенте и Сергея Лещенко. Баллотируясь в киевском округе №220, он набрал 14,3%, проиграв представителю "Слуги народа" Анне Бондар (37,3%).

В уходящий состав Рады Лещенко попал в 2014 году по спискам "Блока Петра Порошенко", успел попасть в скандал с покупкой дорогой квартиры в историческом центре Киева, рассориться со своими коллегами по фракции БПП и стать фигурантом скандала с адвокатом Трампа Робертом Джулиани.

Не станет вновь нардепом и Борислав Береза. Он также баллотировался в Киеве, но по округу №213, набрал 17,8% голосов. Победил же Артем Дубнов от "Слуги народа" с результатом 35,4%.

Береза был внефракционным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва, бывший глава информационного отдела Правого сектора, член украинской делегации в ПАСЕ, баллотировался на мэра Киева.

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Помимо Березы и Лещенко, по данным экзит-полов, проиграли в Киеве и представители ВО "Свобода" - Игорь Мирошниченко (округ №212) и Андрей Ильенко (округ №215).

Мирошниченко набрал – 8,8% (против 35,9% у Максима Перебейниса), а Ильенко - 19,8% (победил Богдан Яременко – 36,9%).

Также не проходит в Раду бывший мэр Киева, член партии "Единство" Александр Омельченко. На округ №223 он набрал всего лишь 5,45% голосов.

Останется парламент и без главного "радикала": Олег Ляшко шел по партийному списку своей "Радикальной партии", но она предварительно набирает менее 3% голосов при пяти необходимых.

Как сообщал УНИАН, по данным всеукраинского экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале «1+1», за партию «Слуга народа» проголосовали 44,4%, за партию «Оппозиционная платформа - За життя» - 12,5%, за партию «Европейская солидарность» - 8,5%, за партию «Батькивщина» - 7,7%, за партию «Голос» - 6,0% избирателей.