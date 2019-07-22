В ОПОРе рассказали о "положительной тенденции": избиратели стали меньше фотографировать свои бюллетени

Такие инциденты были эпизодическими и зафиксированы лишь на 0,8% избирательных участков.

Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА не выявили системных нарушений, которые бы повлияли на результаты выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская на брифинге в Киеве.

Читайте такжеВ КИУ назвали "наиболее типичные" нарушения во время выборов в Раду

По ее словам, наблюдателями зафиксировано на 10% избирательных участков факты выдачи бюллетеней лицам без должных на то оснований - задокументировано 139 случаев. «Кое-где это имело признаки довольно комедийной ситуации, когда бюллетени выдавали по пенсионному удостоверению, загранпаспорту или ксерокопии паспорта», - добавила Айвазовская.

Она отметила, что наиболее типичной проблемой это было для малых населенных пунктов и регионов, где, по мнению членов избирательных комиссий, которые лично знают избирателей, не нужно предоставлять документ, подтверждающий личность.

В то же время, отметила Айвазовская, есть положительная тенденция, а именно: уменьшение количества случаев фотографирования избирательных бюллетеней. «Такие инциденты были эпизодическими и зафиксированы лишь на 0,8% избирательных участков. В первом туре голосования на президентских выборах масштаб таких нарушений был значительно больше (4,8% избирательных участков). На повторном голосовании случаи фотографирования бюллетеня в помещении избирательного участка (в кабинке для голосования или вне ее) наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали на 3,3% избирательных участков», - отмечают в гражданской сети.

В ОПОРЕ добавили, что еще одним распространенным нарушением в день голосования было разглашение тайны голосования путем демонстрации избирателями заполненного бюллетеня. Так, демонстрацию избирателем избирательного бюллетеня в помещении для голосования было зафиксировано в 11 случаях, фотографирование избирателями бюллетеней - в 15 случаях.

Также наблюдателями зафиксировано 14 случаев агитации на участке, в частности, избиратели приходили на участок в брендированной символикой политических сил одежде; это также размещение печатных агитационных материалов на улице возле УИК; кандидат общался с избирателями на участке; агитация членом комиссии голосовать против всех перед помещением для голосования.

Айвазовская подчеркнула, что подсчет голосов не является бесконфликтным. По ее словам, наиболее вопиющие случаи касаются работы 94-го округа в Киевской области, где с часа ночи почти до 6:15 утра ОИК прекратила прием протоколов от участковых избирательных комиссий и самоустранилась от процесса, за который непосредственно отвечает, а именно - принятие протоколов и подведения итогов выборов.

Она отметила, что, по разным данным, отдельные члены комиссии планировали обратиться в ЦИК с целью прекращения собственных полномочий, но в день голосования и после дня голосования этого сделать уже нельзя. Поэтому, подчеркнула Айвазовская, самоустранение от завершающего этапа подсчета голосов и результатов выборов может иметь признаки грубых нарушений, в том числе и тех, которые, согласно украинскому законодательству, оцениваются как уголовное преступление. «Поэтому мы бы просили членов ОИК, несмотря на довольно конфликтную кампанию в этом округе, продолжить процесс», - призвала она.

Аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев отметил, что избирательный процесс был конкурентный, фактически кандидаты соревновались за избирателя. «И это качественно характеризует эту избирательную кампанию. У нас практически нет регионов, где была бы вялая избирательная кампания, и сейчас предварительные данные по подсчету голосов подтверждают эту характеристику избирательной кампании. Положительным фактором является то, что на этих выборах ни одна из политических партий или политических групп не злоупотребляла административным ресурсом в собственных избирательных интересах централизованно в пределах всей страны», - сказал он.

При этом он добавил, что, к сожалению, местные политические лидеры и действующие народные депутаты Украины имели доступ к государственным или местным коммунальным механизмам для использования их в интересах предвыборной кампании.

Он отметил необходимость осуществить необходимые шаги для дальнейшей деполитизации государственной службы и службы в органах местного самоуправления, уменьшить риски злоупотребления бюджетными средствами в политических и избирательных целях путем принятия специальных изменений в законодательство или внесения изменений в подзаконные акты.