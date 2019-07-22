На зарубежных округах лидирует "Слуга народа" - данные ЦИК

За партию "Слуга народа" проголосовали - 29,33% избирателей, на втором месте "Европейская солидарность" - 28,27%.

По результатам обработки 52,94% протоколов на всех зарубежных участках партия "Слуга народа" на 1,06 процента опережает "Европейскую солидарность". Читайте такжеЦИК обработала первые электронные протоколы

За партию "Слуга народа" проголосовали - 29,33% избирателей, на втором месте "Европейская солидарность" - 28,27%, за ней следует "Голос" Вакарчука - 16,93%.

Как сообщает ЦИК, по результатам обработки 100% протоколов на избирательных участках в 16 странах мира лидирует партия Слуга народа: в Азербайджане, Египте, Грузии, Катаре, Иране, Иордании, Кыргызской Республике, Латвии, Сербии, Румынии, Словакии, Тунисе, Венгрии, Армении, Индии и Вьетнаме.

Как сообщал УНИАН, ранее появились финальные данные Национального экзит-полла.