Зеленский пригласил "Голос" к сотрудничеству со "Слугой народа" в новой Раде

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что с удовольствием приглашает к разговору лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил партию "Голос" к сотрудничеству с партией "Слуга народа" в новоизбранной Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время брифинга в штабе партии "Слуга народа" после объявления результатов экзит-полов.

"Если вы помните, наша инициатива к господина Вакарчука была с самого начала моей еще президентской кампании. Поэтому, пожалуйста. Мы не можем больше настаивать, у нас немножко больший рейтинг, чем у "Голоса", но мы приглашаем к разговору господина Вакарчука, с удовольствием", - сказал Зеленский.

Читайте такжеВсе только начинается: Вакарчук доволен результатом на выборахСогласно данным экзит-пола, проведенного Центром SOCIS совместно с КИУ, сегодня на досрочных парламентских выборах за партию «Слуга народа» проголосовали 44,7%, партию «Оппозиционный платформа - По жизни» - 12,2%, партию «Европейскую солидарность» - 8,5%, партию «Батькивщина» - 7,5%, партию «Голос» - 5,9% избирателей.

По данным экзит-полла, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале «1+1», за партию «Слуга народа» проголосовали 44,4%, за партию «Оппозиционный платформа - По жизни» - 12,5%, за партию «Европейскую солидарность» - 8,5%, за партию «Батькивщину» - 7,7%, за партию «Голос» - 6,0% избирателей.