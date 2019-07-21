Зеленский проголосовал на выборах в Раду (фоторепортаж)

Глава государства пришел на избирательный участок в Оболонском районе столицы вместе с женой Еленой около 12.00.

Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, Зеленский пришел на избирательный участок в Оболонском районе столицы вместе с женой Еленой около 12.00.

Он сказал, что проголосовал за партию, к которой очень хорошо относится.

Напомним, сегодня в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись в восемь утра и будут работать до 20 часов вечера.