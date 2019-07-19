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В ОПОРЕ рассказали, сколько миллионов долларов политики потратили на предвыборную рекламу в Facebook

12:59, 19 июля 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил аналитик данных Гражданской сети ОПОРА Роберт Лорян.

По его словам, украинское избирательное законодательство не выделяет рекламу в интернете как отдельную форму предвыборной агитации. Кроме того, добавил он, не определены отдельные коды для классификации рекламы в интернете в целом и в соцсетях в постановлении Центризбиркома, которым утверждены формы финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов политических партий и кандидатов в народные депутаты.

Лорян отметил, что в НАПК также нет методологии для отслеживания такой рекламы.

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Он подчеркнул, что одним из немногих источников информации об агитации в интернете, в частности, является созданная в социальной сети Facebook Библиотека политической рекламы.

Во время активной стадии избирательной кампании, с 24 мая по 15 июля, в украинском Facebook было опубликовано 40 тыс. 427 рекламных сообщений политического характера, большинство из которых появились в течение последних двух недель предвыборной агитации.

По его словам, политические партии потратили на рекламу в Facebook 1 млн 800 тыс. долларов, а кандидаты-мажоритарщики - 500 тыс. долларов, что не соответствует промежуточным финансовым отчетам, которые подают политические партии и кандидаты в нардепы.

Лорян отметил, что в промежуточной финансовой отчетности партии указали лишь около 3 млн грн расходов на рекламу в интернете.

Больше всего средств, по данным ОПОРЫ, потратили партии "Голос" - 232 тыс. долларов, "Европейская солидарность" - более 209 тыс. долларов, "Сила права" - почти 137 тыс. долларов, ВО "Батькивщина" - более 72 тыс. долларов , "Слуга народа" - более 47 тыс. долларов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - более 46 тыс. долларов, "Партия Шария" - более 44,5 тыс. долларов, "Самопомич" - 38 тыс. долларов.

Как сообщал УНИАН, движение "ЧЕСНО" со ссылкой на промежуточные финансовые отчеты партий, которые обнародовала Центральная избирательная комиссия, сообщило, что политические партии уже потратили на избирательные кампании свыше 500 миллионов гривень.

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Теги: #ОПОРА#досрочные выборы#выборы в Украине#реклама в Facebook