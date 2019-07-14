Украинские партии потратили на избирательную кампанию более 500 миллионов - эксперты

Больше всего средств потратили "Слуга народа" – 96,9 млн грн, Радикальная партия - 73 млн грн и "Голос" – 71,6 млн грн.

Политические партии уже потратили на избирательные кампании более 500 млн грн. Об этом сообщает движение «ЧЕСНО» со ссылкой на промежуточные финансовые отчеты партий, которые обнародовала Центральная избирательная комиссия.

Всего по состоянию на 10 июля политические партии собрали на избирательную кампанию более 568 млн грн. Эта сумма возрастет, ведь отчеты нескольких партий еще не обнародованы.

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ТОП партий по поступлениям средств на счет избирательного фонда: Радикальная партия Олега Ляшко – 98,2 млн, "Слуга народа" – 97,5 млн, "Голос" - 78 млн, "Украинская стратегия Гройсмана" – 72,2 млн, "Оппозиционный блок "- 69 млн, "Европейская солидарность" – 47,3 млн, "Батькивщина" – 35,4 млн, "Гражданская позиция" - 21 млн, "Сила и честь" - 19 млн, «Объединение «Самопомич» - 15,5 млн.

В абсолютном большинстве случаев избирательные фонды наполнялись за счет средств партии. То есть в отчетах указано, что на счет избирательного фонда средства поступали с текущего счета партии.

«Это означает, что реальное происхождение средств на избирательную кампанию мы узнаем частично в августе (когда партии подадут в НАПК отчеты за второй квартал 2019 года) и в ноябре (когда партии подадут отчеты за третий квартал, которые будут включать взносы за июль)», - отметили эксперты движения.

В целом из 568 млн грн, поступивших на счета избирательных фондов, 544 млн, или 96% средств, являются средствами политических партий, которые были собраны на текущие, а затем переведены на избирательные счета.

«Таким образом, избиратели узнают, за чей счет партии вели свою избирательную кампанию, уже после выборов, когда эта информация в значительной степени потеряет свою актуальность. Можем констатировать, что таким образом нивелирована сама идея подачи промежуточных финансовых отчетов», - отметили в движении «ЧЕСНО».

По объемам расходов "Слуга народа" опередила Радикальную партию, хотя радикалы и собрали больше.

Совокупные расходы партий, согласно промежуточным финансовым отчетам, составляют 506 млн грн: "Слуга народа" – 96,9 млн, Радикальная партия Олега Ляшко - 73 млн, "Голос" – 71,6 млн, "Украинская стратегия Гройсмана» - 61,2 млн, «Оппозиционный блок» - 55 млн, "Европейская солидарность" – 47,2 млн, "Батькивщина" - 35 млн, "Гражданская позиция" - 21 млн, "Сила и честь" – 18,4 млн, "Объединение «Самопомич» - 15,2 млн.

Традиционно партии больше тратят на рекламу в СМИ, прежде всего на телевидение. На это потратили 411,5 млн грн, или 81% от общего объема расходов партий.

Конечный срок подачи финансовых отчетов - понедельник, 15 июля.

Также напоминается, что партии на этих выборах соревнуются и за получение государственного финансирования. Партии, которые получат от 2% голосов избирателей, в течение следующих 5 лет будут получать финансовую поддержку от государства. По расчетам «ЧЕСНО», в 2020 году на финансирование текущей деятельности партий будет выделено около 600 млн грн. Партии, которые преодолеют 5% барьер, кроме базового государственного финансирования, получат также полную компенсацию за ведение избирательной кампании.