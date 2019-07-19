За время предвыборной кампании зафиксировано почти 2 тысячи нарушений законодательства - ОПОРА

Согласно данным Нацполиции, по состоянию на 18 июля, было открыто 273 уголовных производств по фактам нарушения избирательного законодательства.

С начала предвыборной кампании наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали 2 тыс. 147 случаев нарушения избирательного законодательства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

По ее словам, в течение мая-июля наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали 2 тыс. 147 случаев нарушений избирательного законодательства, 90% из которых касаются нарушений правил ведения предвыборной агитации, и, как правило, не предусматривают уголовной ответственности.

Из них 202 случая касались косвенного подкупа избирателей, 93 - нарушения законодательства и злоупотребления со стороны членов избирательных комиссий, 44 - злоупотребления админресурсами, 17 - криминального вмешательства в избирательный процесс (препятствование деятельности кандидатов и партий), 7 - нарушения прав журналистов и наблюдателей.

По результатам обработки соответствующих инцидентов ОПОРА направила 882 обращения в правоохранительные органы.

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Согласно данным Нацполиции, по состоянию на 18 июля, было открыто 273 уголовных производства по фактам нарушения избирательного законодательства, из которых 111 - по фактам прямого и косвенного подкупа, 88 - препятствования избирательному праву путем обмана (незаконное использование брендов партий, регистрация кандидатов-клонов) .

По словам Айвазовской, 93 кандидата-мажоритарщика указали о принадлежности к организациям, названия которых дублируют названия политических партий, которые являются субъектами избирательного процесса. При этом такие лица не баллотируются от данных политических партий.

"Недобросовестная технология, как правило, направлена против кандидатов от партии "Слуга народа", в меньшей степени - против партии "Голос". Кроме того, в 24 округах баллотируются кандидаты, написание имен, фамилий и даже отчество которых полностью идентичны", - говорится в отчете ОПОРЫ.

Аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев отметил, что с приближением дня голосования подкуп избирателей становится более интенсивным.

Он отметил, что наблюдатели ОПОРЫ не фиксировали случаи прямого денежного подкупа избирателей, но косвенный подкуп фиксируют по всей стране - бесплатные продуктовые наборы, проведение бесплатных медицинских анализов, ремонт дорог и детских площадок и прочее.

Аналитик ОПОРЫ Александр Неберикут также отметил, что из 22 политических партий, которые являются субъектами избирательного процесса, заметную активность проявляют лишь 13, кроме того, около половины кандидатов-мажоритарщиков также не проявляют активности.

По его словам, такая ситуация может свидетельствовать о дополнительных целях их участия в избирательном процессе.

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"Лидерами по масштабам и комплексности агитационных мероприятий являются партии "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Украинская стратегия Гройсмана», ВО "Батькивщина" и Радикальная партия Олега Ляшко, которые активны во всех областях", - отметил он.

Неберикут также добавил, что активную агитационную деятельность ведет партия "Голос", однако она почти не активна в Донецкой и Луганской областях.

Он отметил, что трендом нынешней избирательной кампании стало использование соцсетей для агитации, а из-за этого увеличилось количество грязной агитации и фейковых новостей, которые не могут контролировать ни Центральная избирательная комиссия, ни другие структуры.

Как сообщал УНИАН, ранее в ОПОРЕ заявили, что специально под избирательную кампанию в Одесской юридической академии изменили график обучения студентов. Гражданская сеть ОПОРА призывает студентов Одесской юридической академии не бояться сообщать о том, что их заставляют работать на избирательную кампанию Кивалова и обещает им юридическую поддержку.