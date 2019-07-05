Парубий убежден, что срыва выборов в Раду не будет

4 июля суд принял решение, которым обязал ЦИК повторно провести жеребьевку среди партий для определения номеров в избирательном бюллетене.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что срыва досрочных парламентских выборов не будет.

На пресс-конференции, отвечая на вопрос УНИАН по поводу возможности срыва выборов, в частности из-за решения суда о пережеребьёвке партий в избирательном бюллетене, Парубий выразил сожаление, что "суды стали таким инструментарием реванша, я не могу это иначе назвать, потому что мы со всех сторон, по всем направлениям получаем эти решения, от которых уже иногда даже голова кружится".

В то же время он напомнил, что это решение - это лишь решение суда первой инстанции.

По убеждению Парубия, в апелляционном суде учтут то, что Центральная избирательная комиссия уже запустила избирательный процесс, и уже напечатаны частично бюллетени - более 5 млн.

По словам председателя ВР, если бы было окончательное решение суда, "это означало бы одно - срыв выборов, просто срыв выборов".

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"К счастью, это решение только первой инстанции, и я убежден, что инстанция выше рассмотрит эту позицию и учтет тот момент, что ЦИК банально уже изготовила бюллетени, и физически просто нет времени, чтобы изготовить какие-то другие бюллетени", - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, 26 июня Центризбирком путем жеребьевки определил порядок размещения названий 21-й партии в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

30 июня ЦИК добавила избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе под №22 партию "Рух новых сил Михеила Саакашвили".

4 июля Шестой апелляционный административный суд принял решение, которым обязал ЦИК повторно провести жеребьевку среди партий для определения их номеров в избирательном бюллетене.

По словам председателя ЦИК Татьяны Слипачук, на сегодняшний день фактически уже напечатано около 5 млн бюллетеней, а решение суда будет обжаловано в Верховном суде.