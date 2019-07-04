Суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий
Шестой апелляционный административный суд принял решение, которым обязал ЦИК повторно провести жеребьевку среди партий для определения их номеров в избирательном бюллетене.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила на заседании комиссии.
Вместе с тем, по ее словам, на сегодняшний день фактически уже напечатано около 5 млн бюллетеней.
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"ЦИК будет оспаривать данное решение", - заявила она.
Ранее УНИАН сообщал, что 26 июня Центральная избирательная комиссия определила порядок размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
30 июня ЦИК внесла избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе под №22 партию "Движение новых сил Михаила Саакашвили".