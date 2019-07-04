В одном из округов Житомирщины пропали 59 печатей участковых комиссий

В комиссии говорят, что печати потерялись или были потеряны во время передачи на хранение по завершению Парламентских выборов в 2014 году.

На Житомирщине в одномандатном избирательном округе (ОИК) №66 не хватает 59 печатей участковых избирательных комиссий.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Гражданской сети ОПОРА, предоставив соответствующие документы.

«В избирательном округе №66 г. Малин Житомирской области с предыдущих выборов народных депутатов Украины не хватает 59 печатей участковых избирательных комиссий. Всего в округе 296 участков, окружная комиссия получила 237 печатей», - сказано в сообщении.

В комиссии говорят, что печати потерялись или были потеряны во время передачи на хранение по завершению Парламентских выборов в 2014 году.

Теперь утраченные печати будут считаться недействительными и будут изготовлены новые, которые будут отличаться от предыдущих изображением буквы «д», то есть дубликат.

«По акту передачи мы получили 237 печатей, а всех участков – 296. (Малинский - УНИАН) городской совет получил в таком количестве, как нам и дали – 237. Это в таком количестве с предыдущих выборов 5 лет назад было сдано на хранение. У нас было заседание, мы сделали ревизию всех печатей, проверили, которых не хватает и заказали изготовление дубликатов», – рассказала в комментарии ОПОРЕ председатель ОИК №66 Антонина Станкевич.

Теперь по этому факту в полиции проведут проверку.

Ранее сообщалось, что национальная полиция открыла 60 уголовных производств относительно нарушения избирательного законодательства.