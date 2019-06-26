Чемпион Украины по кроссфит Дмитрук баллотируется с командой президента
15:10, 26 июня 2019Выборы 2019
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По 133 мажоритарному округу от партии “Слуга народа” баллотируется двадцатикратный чемпион Украины Артем Дмитрук.
Артем Дмитрук
Видео с призывом объединиться кандидат опубликовал на своей официальной странице Facebook.
Дмитрук уверен: Зе!команда доказала, что народ Украины может всё.
“Я принял решение стать Зе!депутатом, для того, чтобы поддержать нашего президента, Владимира Зеленского и представлять интересы каждого гражданина нашей страны”, – написал Дмитрук.
Кандидат подчеркнул, что на президентских выборах народ Украины показал отношение к старой системе, люди хотят видеть во власти новые лица. Дмитрук заверил, что сделает все возможное для того, чтобы стремление к комфортной и спокойной жизни в Украине всех ее граждан было полностью реализовано.
Напомним, в День Конституции Украины Артем Дмитрук намерен установить новый рекорд Украины на Потемкинской лестнице.
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