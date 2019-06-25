Анонсирована программа команды Зеленского, в том числе по решению проблем Киева

По словам гендиректора группы компаний "1 + 1 media", важно не то, кто первым стартовал на выборах, а кто финиширует первым.

Вскоре будет обнародована программа команды президента Владимира Зеленского, в том числе, по решению проблемных вопросов в столице Украины - Киеве.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил кандидат в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа", генеральный директор группы компаний "1+1 media" Александр Ткаченко.

По его словам, программа команды Зеленского будет обнародована в ближайшее время. "Сейчас, собственно, обсуждаются не только индивидуальные планы каждого из кандидатов, но и общегородская кампания для всей "Команды Зе!» по городу Киеву", - сказал Ткаченко.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу того, что партия очень поздно определилась с кандидатами, тогда как их конкуренты уже работают в избирательных округах, Ткаченко отметил: "Главное - не кто стартовал первым, а кто финиширует первым".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, Ткаченко представил на пресс-конференции 13 кандидатов от партии "Слуга народа" во всех одномандатных округах в Киеве.

В округе № 211 от партии будет баллотироваться Александр Юрченко, общественный активист; в округе № 212 - Максим Перебийнис, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии медицинского центра "Борис", врач-анестезиолог; в округе № 213 - Артем Дубнов, врач-стоматолог-хирург в ООО "Клиника Дубновой "СтоматологиЯ", президент всеукраинской общественной организации " Ассоциация имплантологов Украины".

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В округе № 214 при поддержке партии будет баллотироваться Сергей Швец, специальный корреспондент и ведущий в ООО ТРК "Студия 1 + 1"; в округе № 215 - Богдан Яременко, дипломат, председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел", в округе № 216 - Леся Забуранная, профессор кафедры менеджмента имени профессора И. Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, член Союза содействия развитию сельского зеленого туризма в Украине, эксперт научно-экспертного совета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

При поддержке партии "Слуга народа" в округе № 217 будет баллотироваться Марьяна Безуглая, руководитель программы "Реформа системы медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины" в Министерстве обороны Украины; в округе № 218 - Дмитрий Гурин, предприниматель, общественный деятель, занимается проектами в сфере архитектуры и градопланирования; в округе № 219 - Николай Тищенко, телеведущий, общественный деятель, ресторатор; в округе № 220 - Анна Бондарь, общественный деятель, заслуженный архитектор Украины; в округе № 221 - Анна Пуртова, разрабатывает концепцию электронного образования; в округе № 222 - Роман Грищук, частный предприниматель, художественный руководитель студии "Мамахохотала", вошел в список "Топ 30 украинцев до 30, которые достигли успеха в своих сферах деятельности" по версии журнала Forbes; в округе № 223 - Людмила Буймистер, директор и председатель наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша), с апреля 2018 года занимается консультациями в сфере альтернативной энергетики и устойчивого развития.