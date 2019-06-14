"Иди на х*й, ты кто такая?": скандальная чиновница из списка Порошенко стала "звездой" сети (видео)

Кандидат в народные депутаты от партии Порошенко "Европейская Солидарность" и председатель Васильковского райсовета стала звездой сети.

В четверг, 13 июня, партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" огласила весь список на досрочные выборы в Раду. Пользователи сети обратили внимание на №30 этого документа - скандальную главу Васильковского райсовета Киевской области Наталью Баласинович.

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В СМИ сегодня "гуляют" видео, на которых Баласинович предстает в не очень выгодном свете: она ругается матом и ведет себя по-хамски.

Так, в YouTube 13 июня выложили видео, как чиновница, сидя в машине с сигаретой в руках, обложила матом женщину, якобы сотрудницу полиции. "Иди на х*й, ты кто такая? Ты будешь тут рассказывать? Ты, бл**ь, уродка, похудей сначала, а потом будешь рассказывать. Да, я модель, конечно. Тебе может куртку снять, дебилка ты бл*ть, не такая жирная и страшная как ты", - кричала чиновница.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика! В ролике показаны несколько инцидентов с Баласинович

Но были другие инциденты с чиновницей. В марте 2018 года вышел сюжет ТСН, в котором Баласинович якобы избила консьержку.

Также в кадр попала любительская съемка некоторых моментов общения Баласинович с ее свекровью - матерью мужа чиновницы Богдана. На видео - проклятия, плевки и нецензурная лексика.

Как сообщал УНИАН, 13 июня партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко объявила список из 50-ти кандидатов в депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.