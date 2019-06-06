Партия "Голос" проведет съезд 8 июня

Партия Святослава Вакарчука "Голос" планирует утвердить программу партии и список кандидатов.

Партия Святослава Вакарчука «Голос» проведет съезд 8 июня на Старокиевской горе в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в Facebook.

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«Партия «Голос» утвердит программу партии, список кандидатов в народные депутаты Украины по многомандатному избирательному округу, а также примет решение о том, кого из кандидатов «Голос» поддержит в мажоритарных округах», - говорится в сообщении.

Мероприятие должно начаться в 18:30 в холле Национального музея истории Украины. В 19:30 состоится пресс-брифинг Вакарчука и других кандидатов в депутаты от «Голоса».

В партии анонсировали после рабочей части съезда «драйв и рок-н-ролл на Старокиевской горе».

Как сообщал УНИАН, городской голова Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый призвал руководителей партий "Голос" Святослава Вакарчука и "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко выбирать единого кандидата от округа на парламентских выборах.