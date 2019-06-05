Саакашвили ответил на предложение Кличко об объединении на выборах (видео)

Саакашвили хочет услышать аргументы за и против от граждан Украины.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили спрашивает у своих сторонников, идти ли ему на выборы вместе с партией "УДАР" Виталия Кличко.

Соответствующее обращение политик разместил в своем фейсбуке.

Саакашвили рассказал, что имеет проблемы с регистрацией собственной политсилы "Рух нових сил", а потому, если не объединится с кем-то, его партия может "пролететь" мимо грядущих парламентских выборов.

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Экс-глава Одесской ОГА отметил, что дружит с Кличко и считает его успешным мэром, но в успехе объединения не уверен, поскольку имеет сомнения во многих нынешних членах "УДАР".

«Партию УДАР нужно менять фундаментально — там много людей Петра Порошенко. Если идти вместе, то нужно избавиться от этих людей, отмежеваться от коррупционеров. Это фундаментальное требование», — заявил политик.

Поэтому, говорит Саакашвили, он и просит совета – объединяться или не объединяться.