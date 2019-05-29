ЦИК зарегистрировала первого кандидата в нардепы на выборах в Раду
15:31, 29 мая 2019Выборы 2019
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Самовыдвиженец Владимир Пригладь баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214.
ЦИК начал процесс регистрации кандидатов / фото УНИАН
Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты для участия во внеочередных выборах, которые состоятся 21 июля.
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Как передает корреспондент УНИАН, комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 214 на внеочередных выборах Владимира Пригладя, который баллотировался как самовыдвиженец.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план организации и проведения внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.
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