В Минюсте объяснили, при каких условиях досрочные выборы в ВР могут не состояться

Чиновник пояснил, что процедура обжалования указа продолжается, но пока остановить избирательный процесс невозможно.

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины могут быть отменены в любой день до даты их проведения.

Об этом рассказал начальник главного территориального управления юстиции Киева Станислав Куценко, передает «Обозреватель». По его словам, окончательный вердикт относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента должен вынести Конституционный суд.

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Чиновник отметил, что процедура обжалования указа продолжается, но сейчас остановить избирательный процесс невозможно.

"Сначала президент издает указ, а потом в суде рассматривают легитимность его принятия. Однако Центризбирком на выполнение указа президента Украины уже запустил избирательный процесс. Уже партии могут за себя агитировать. Появилась информация, что можно обращаться в органы ведения реестра для того, чтобы изменить место голосования, уточнить себя в списках и тому подобные вещи", — рассказал он.

Куценко пояснил, что процедура обжалования должна пройти через два суда.

"По процедуре, сначала Верховный суд Украины устанавливает, на законных ли основаниях был издан указ. А потом Конституционный суд устанавливает, был ли он легитимным. Это фактически два этапа", — отметил представитель Минюста.

"Второй этап, когда Конституционный суд будет устанавливать соответствие президентского указа законодательству, может быть долгим процессом — более 60 дней. Если решение Конституционного суда будет до даты проведения выборов, избирательный процесс будет остановлен. Если после — это уже не будет иметь никакого значения", — сообщил чиновник.

По его словам, все иски в Верховный суд — это первый этап. А Конституционный суд может дать заключение, что указ не соответствовал Конституции Украины и выборы не могут быть проведены.

"У нас впереди будет два достаточно интересных месяца по поводу признания конституционности или неконституционности досрочных выборов", — спрогнозировал Куценко.