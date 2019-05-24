ЦИК открыла счет для кандидатов в Раду и назвала сумму взносов

Сегодня в Украине официально стартовала парламентская избирательная кампания.

Центральная избирательная комиссия открыла счет для внесения денежного залога для кандидатов в народные депутаты Украины.

Реквизиты счета опубликованы на официальном сайте ЦИК.

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Так, партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести в ЦИК залог в размере 4 миллионов 173 тысяч гривень.

Размер залога для мажоритарщиков составляет 41 тысячу 730 гривень.

Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.

21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля. 23 мая указ вступил в силу – документ опубликован в официальном издании «Правительственный курьер».

Сегодня, 24 мая, в Украине официально стартовала парламентская избирательная кампания.