ЦИК открыла счет для кандидатов в Раду и назвала сумму взносов
Центральная избирательная комиссия открыла счет для внесения денежного залога для кандидатов в народные депутаты Украины.
Реквизиты счета опубликованы на официальном сайте ЦИК.
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Так, партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести в ЦИК залог в размере 4 миллионов 173 тысяч гривень.
Размер залога для мажоритарщиков составляет 41 тысячу 730 гривень.
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