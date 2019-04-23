Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации

Гройсман отметил, что дальше все будет зависеть от приоритетов и взглядов.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что, если не будет идеологических разногласий, то он готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после его инаугурации ради развития страны.

Об этом он сказал журналистам в ходе проверки хода строительных работ трассы М-06 Киев-Одесса, отвечая на вопрос о планах по сотрудничеству с новым президентом.

Читайте такжеОбработано почти 100% протоколов: Зеленский опередил Порошенко в три раза

"Я считаю, что все ветви власти должны сотрудничать между собой - президент, парламент, правительство, потому что есть одна цель. Цель в том, чтобы принимать правильные и эффективные решения. И, в принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы каждая ветвь власти ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны", - заявил премьер.

Гройсман отметил, что дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов.

"От консультаций, проведенных между мной, президентом Украины, парламентом. И если не будет здесь идеологических разногласий, я не вижу в этом проблемы", - добавил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в срочных парламентских выборах в составе новой политической силы, «объединит людей с хорошей репутацией».