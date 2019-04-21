На избирательных участках мало наблюдателей – КИУ

На некоторых участках наблюдателей нет вообще.

Комитет избирателей Украины подчеркивает, что во время второго тура президентских выборов на избирательных участках крайне малое количество наблюдателей.

Об этом комитет написал на своей странице в соцсети Facebook.

"По сравнению с первым туром выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во время голосования во втором туре на избирательных участках значительно уменьшилось количество наблюдателей", - говорится в сообщении.

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КИУ зафиксировал такую ситуацию: в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Закарпатской, Херсонской, Хмельницкой, Сумской областях. Так, по данным наблюдателей КИУ в г. Николаеве на половине участков наблюдателей нет вообще. В Запорожье представители КИУ не заметили ни одного наблюдателя на восьми участках. На ряде УИК в Черкассах нет никаких наблюдателей. В других случаях на участках, как правило, присутствуют лишь 1-2 наблюдателя.

Отмечается, что официальное количество зарегистрированных наблюдателей является значительным. Так, от общественных организаций зарегистрировано 83 230 наблюдателей, от кандидатов на пост президента – 6 236. Однако на участках работает реально значительно меньше человек.

Стоит уточнить, что общественным организациям и кандидатам на пост президента не было нужно повторно регистрировать наблюдателей для голосования 21 апреля. Поэтому официально количество наблюдателей сохранилось со времени проведения голосования 31 марта.

Как известно, наблюдатели "Опоры" уже зафиксировали нарушения на выборах президента в Украине.