Иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом абсолютно безосновательный и бесперспективный - юрист штаба

Адвокат штаба Зеленского Вадим Галайчук указал, что истец Андрей Хилько известен подачей ряда подобных "странных" исков.

Поданный в Шестой апелляционный административный суд иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты не имеет никакой перспективы и является абсолютно безосновательным.

Об этом заявил главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук.

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"Нет никаких правовых оснований для подачи данного иска и его удовлетворения, он не имеет никаких перспектив", - сказал он агентству.

Галайчук указал, что истец Хилько известен подачей ряда подобных "странных" исков. В частности, ранее он подал иск о том, что встреча Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном якобы была незаконной "предвыборной агитацией".

Напомним, что сегодня, 20 апреля, Шестой апелляционный суд Киева должен рассмотреть возможное аннулирование регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

По словам адвоката Андрея Хилько, заседание состоится по адресу: ул. Московская, 8, корпус 30, зал заседаний 2. Время начала 21:00, 20 апреля.