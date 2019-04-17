Что нужно знать о теледебатах между Зеленским и Порошенко (инфографика)

19 апреля между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским запланированы дебаты.

Общественный вещатель напомнил, как будут проводиться теледебаты кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

В перечне - 10 пунктов. Его подготовил Центр демократии и верховенства права CEDEM, а UA:Общественное опубликовало на своей странице в Facebook.

В целом приведены 10 фактов о теледебатах. Так, подчеркивается личное участие в них кандидатов в президенты. Также в Общественном напомнили, что дебаты проводятся за средства госбюджета, они должны длиться 60 минут и транслироваться на UA:Перший и UA:Українське радіо.

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Жеребьевку, чтобы определить, кто из кандидатов выступает первым, проведут за 10 минут до эфира.

Формат теледебатов: вступительное слово каждого кандидата - 5 минут, дискуссия - 36 минут непрерывного эфирного времени, завершающий выступление каждого кандидата - не более 5 минут, реплики кандидатов - не более 30 секунд при наличии эфирного времени.

Формат дискуссии: вопрос кандидата - не более 1 минуты, ответ кандидата - не более 3 минут, каждый кандидат может задать 4-5 вопросов.

"В случае присутствия только одного кандидата ему предоставляется все эфирное время для предвыборной агитации", - отметили в Общественном.

"Если кандидаты хотят, кроме национальных теледебатов, провести еще и дебаты на стадионе как форму предвыборной агитации – это их полное и безоговорочное право, закон этого не запрещает. Однако готовность политиков приходить в эфир независимого СМИ – это индикатор политической зрелости и уважения к гражданскому обществу, уважения к закону", – добавили в Общественном в комментариях под постом в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля спикер избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев объявил, что избирательные штабы кандидатов в президенты и администрация «Олимпийского» подписали соглашение о проведении дебатов. Также Медведев считает, что «Общественное телевидение» и Центральная избирательная комиссия должны урегулировать вопрос относительно места и времени проведения официальных дебатов.

Позже кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты, которые должны состояться 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Утром 17 апреля возникли проблемы в работе сайта, где распространяют билеты на дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые должны состояться 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский".

Отметим, что теледебаты на "Общественном" запланированы на 20:00 19 апреля.